أرباح «تبريد» متنامية ومركزها المالي قوي والسيولة جيدة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: علي أسعد

ضمت الشركة الوطنية للتبريد المركزي «تبريد» 3 محطات جديدة لتبريد المناطق خلال عام 2019، ليرتفع عدد المحطات لديها إلى 78 محطة منتشرة في الإمارات وأسواق دول مجلس التعاون الخليجي في السعودية والبحرين وعمان التي تم افتتاح وتشغيل محطة جديدة فيها، وفقاً لما قاله بدر اللمكي، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للتبريد المركزي «تبريد»، خلال الإحاطة الإعلامية التي نظمتها الشركة أمس في أبوظبي.

قال اللمكي: سنعطي السوق الكويتي اهتماماً أكبر، وندرس التوسع في السوق المصرية. وأضاف: إن الشريك الاستراتيجي «شركة إنجي الفرنسية» ساهمت في فتح أسواق جديدة أمامنا، كما حصل في السوق الهندي الذي بدأنا الدخول فيه بتأسيس شركة تبريد في الهند، ورجح أن تبدأ هذه الشركة الجديدة عمليات التشغيل مطلع 2021 في السوق الهندي الذي يعد من أفضل الأسواق العالمية في الأداء والنمو والفرص الواعدة.

وحول حجم السيولة المتوفرة لتمويل عمليات التوسع في مشاريع الشركة خلال العام الحالي، قال اللمكي، إن لدى الشركة سيولة جيدة توفرها أرباحها؛ حيث حققت 431 مليون درهم عام 2018، إضافة إلى أرباح الشركة هذا العام، كما تم إصدار صكوك بقيمة 500 مليون دولار (1836.5 مليون درهم)، كما أن تقييم الشركة الجيد من قبل وكالات التصنيف العالمية يتيح للشركة الحصول على التسهيلات الائتمانية اللازمة من البنوك بأريحية، فقد أصدرت وكالة «موديز» تقييماً للشركة، ثبتت بموجبه درجة التصنيف (Baa3) للشركة.

وأبدى اللمكي تفاؤله بنمو أعمال الشركة خلال العام الحالي، مشيراً إلى أن الأداء خلال العام 2019 كان جيداً، وقال إن إيرادات وأرباح الشركة خلال الشهور التسعة الأولى من العام الماضي تدل على ذلك. ووفقاً لآخر البيانات المالية التي أصدرتها الشركة عن الربع الثالث من 2019، فقد ارتفعت إيرادات المجموعة خلال الشهور التسعة الأولى من العام الماضي إلى 1.129 مليار درهم، بنمو 3.5% مقارنة مع ذات الفترة من العام 2018، كما ارتفعت الأرباح الصافية خلال الفترة بنسبة 3.1% إلى 329.1 مليار درهم.

وقال اللمكي خلال 2019 استحوذنا على حصة إضافية بنسبة 8% في شركة تبريد السعودية (بكلفة استثمارية بلغت 128 مليون ريال سعودي)، بشراكة مع شركة «فيجين إنفست»، وصندوق البنك الإسلامي للتنمية وشركاء آخرين، وبذلك ترتفع حصة «تبريد» في شركة تبريد السعودية إلى 28%.

وقال اللمكي، إن «تبريد السعودية» أعلنت عن بدء تشغيل المرحلة الأولى لمحطة تبريد المناطق في مطار الملك خالد الدولي بمدينة الرياض، بسعة إجمالية تبلغ 20 ألف طن تبريد، وذلك لتوفير خدمات تبريد حصرية لمحطات المطار 1 إلى 4. وقال اللمكي، إن «تبريد السعودية» توفر حالياً 187 ألف طن تبريد للعديد من المشاريع، بما فيها مشروع تطوير جبل عمر في مدينة مكة، ومشروع «أرامكو» في الظهران، ومركز الملك عبد الله المالي.

وقال : إضافة إلى ضم 3 محطات جديدة إلى شبكة محطات تبريد المناطق، فقد قامت الشركة بتوصيلات جديدة في محطات قائمة، ساهمت في إضافة 22 ألف طن تبريد إلى طاقتنا الإنتاجية التي ارتفعت إلى 1.16 مليون طن تبريد في 2019، مشيراً إلى أن خطة الشركة لعام 2019 و2020 تتمثل بإضافة 65 ألف طن تبريد تصل إلى العديد من المشاريع.