تفاهم بين «دبي للسلع» ومنطقة تشنغدو هاي-تك الصينية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة المتخصصة والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع، عن توقيع مذكرة تفاهم مع منطقة التنمية الصناعية تشنغدو هاي-تك، أحد أكبر المجمّعات العالمية المتخصصة في مجال التكنولوجيا المتطوّرة في الصين؛ بهدف تعزيز التعاون التجاري الثنائي بين الصين والإمارات.

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وقع الاتفاقية كل من سانجيف دوتا، المدير التنفيذي للسلع والخدمات المالية في مركز دبي للسلع المتعددة؛ وتشين هونغتاو، نائب المدير العام للجنة إدارة منطقة تشنغدو هاي-تك، خلال المنتدى الصيني الإماراتي حول الصيرفة والتمويل الإسلامي الذي أقيم أمس.

قال سانجيف دوتا، المدير التنفيذي للسلع والخدمات المالية في مركز دبي للسلع المتعددة: يحتضن مركز دبي للسلع المتعددة اليوم نحو 500 شركة صينية مُسجّلة ضمن مجموعة واسعة من القطاعات بداية من الطاقة والتكنولوجيا مروراً بالمعادن الثمينة ووصولاً إلى قطاع البناء والتشييد. ويشهد المركز زخماً متزايداً في جذب الشركات الصينية، خاصةً أنه يضم حالياً ما يمثّل أكثر من 10% من إجمالي الشركات الصينية العاملة في دولة الإمارات. ومن شأن شراكتنا مع منطقة تشنغدو هاي-تك أن تمكّن الشركات الصينية من الدخول إلى السوق الإماراتية بالإضافة إلى تعزيز حضورها لتوسيع أنشطتها التجارية محلياً وإقليمياً. وتكمن أهمية هذه الشراكة في كونها ستساهم في تعزيز العلاقات التجارية الثنائية الممتدة بين دولتي الإمارات والصين.

وتمثّل هذه الاتفاقية بداية مناقشات التعاون المستقبلي بين مركز دبي للسلع المتعددة ومنطقة التنمية الصناعية تشنغدو هاي-تك.