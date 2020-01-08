«ماج» تسلم مشروع «إم بي إل ريزيدنس» خلال الربع الثاني

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أعلنت شركة ماج للتطوير، أن مشروعها السكني الجديد «إم بي إل ريزيدنس»، في منطقة أبراج بحيرات جميرا بدبي، يسير وفق المخطط والجدول الزمني المحددين له، حيث من المتوقع إتمامه بالكامل مع بدء تسليم الوحدات السكنية خلال الربع الثاني من عام 2020.

و«إم بي إل ريزيدنس» مشروع متعدد الاستخدامات، ومجهز بجميع أنواع وسائل الراحة والمرافق التجارية والترفيهية في برج سكني مؤلف من 40 طابقاً، 472 شقة سكنية متكاملة الخدمات من غرفة، أو غرفتين، أو ثلاث غرف نوم، وردهة من فئة 5 نجوم، وطابق النادي الصحي المجهز بأحدث الأجهزة الرياضية، إضافة إلى طابق الخدمات الواقع في الدور العشرين، إلى جانب عدد من المحال التجارية.

وتصل القيمة التعاقدية للمشروع إلى 260 مليون درهم، فيما تعتبر شركة «علي موسى وأولاده للمقاولات» المقاول الرئيسي للمشروع الذي بدأ العمل فيه اعتباراً من الأول من يوليو/ تموز 2017.

ويعتبر المشروع حالياً في المرحلة النهائية من إتمام الخرسانة للطابق ال40، لتصل نسبة الإنجاز الكلية إلى 72% من المشروع، وتتجاوز الأعمال الكهروميكانيكية 42%، فيما تتجاوز نسبة الإنجاز في واجهة البرج 42%، ويتم الانتهاء من تشطيب شقه العرض الثانية حيث انتهى المقاول من الشقة الأولى، ويتم الآن تحضير الأثاث حيث يتم تصميمه في إيطاليا.

وتم تصميم هذا المشروع الواقع على مساحة 758.875 ألف قدم مربعة، مع إطلالات على البحر والبحيرة وبرج الماس الكبير.

وقال طلال موفق القداح، الرئيس التنفيذي لشركة ماج للتطوير: «تم تصميم البرج السكني (إم بي إل ريزيدنس) لتوفير منازل تضم وسائل الراحة المتميزة لنمط حياة راق يقدم تعريفاً جديداً للفخامة والأناقة في منطقة مفعمة بالحياة لا تبعد عن المعالم السياحية والوجهات المركزية إلا دقائق. وهذا يعنى أن السكان لن يشعروا بالملل في أية لحظة، ويمكن لهم الاستمتاع بالعيش الفاخر على مقربة منافذ البيع بالتجزئة، والمطاعم، وأماكن الاستراحة في البرج، ويلبي المشروع احتياجات المقيمين ذوي الذوق الرفيع، ويوفر لهم الأمن والخصوصية لنمط حياة مميز في قرب أبرز المعالم السياحية في المدينة».