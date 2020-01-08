شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء اليونانى: صندوق النقد الدولى سيغلق مكتبه فى أثينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس الوزراء اليوناني ، كيرياكوس ميتسوتاكيس ، اليوم الثلاثاء ، بعد اجتماع مع رئيسة صندوق النقد الدولي، أن الصندوق الذي ساعد مع دول أخرى في منطقة اليورو في تمويل برامج انقاد مالي لليونان، سيغلق مكتبه في أثينا.وأضاف ميتسوتاكيس، أن هذه الخطوة تهدف لفتح فصل جديد "لتعاون ايجابي" لأن العلاقة بين الجانبين لم تكن دائما سلسة.

وتخارجت اليونان من ثلاثة برامج للإنقاذ المالي في أغسطس 2018 . ويتعافى اقتصادها بعد أزمة ديون استمرت عدة سنوات جلبت ركودا عميقا، وتمكنت البلاد من سداد مبكر لجزء من قروضها لصندوق النقد.

وأبلغ ميتسوتاكيس المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا في واشنطن "في الأشهر الستة الماضية... بدأنا فترة جديدة من النمو وإصلاحات هيكلية فعالة".

وتابع : "أرحب بقرارنا المشترك إغلاق مكتب صندوق النقد الدولي في أثينا في غضون الاشهر القادمة ومواصلة التعاون كبلد خرج من الإطار الصارم للإشراف من جانب صندوق النقد الدولي".

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من جهة أخرى ، أعلن المتحدث باسم الحكومة اليونانية ستيليوس بيتاس، أن اليونان والولايات المتحدة تشهدان أفضل مرحلة من علاقاتهما الثنائية. وذلك على هامش زيارة الرئيس اليونانى، بالرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى البيت الأبيض فى واشنطن اليوم.

وقال بيتاس - في تصريحات نقلتها صحيفة (كاثيميرني) اليونانية، اليوم الثلاثاء - إن اليونان تتوقع من الولايات المتحدة أن تعترف بأنها خرجت أقوى من أزمة دامت عقدًا وأنها على استعداد لجذب الاستثمارات الأجنبية.

وفي ما يخص التطورات الأخيرة في شرق المتوسط، قال بيتاس إن الولايات المتحدة توقفت عن محاولة الحفاظ على مسافة متساوية بين اليونان وتركيا وأنها تتعامل بحزم مع الاستفزازات التركية.

واستنكر بيتاس اتفاق ترسيم الحدود البحرية الذي تم التوقيع عليه بين أنقرة وحكومة الوفاق الليبية.. قائلًا إن اليونان استطاعت أن "تعزل تركيا دبلوماسيًا".