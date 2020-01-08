شكرا لقرائتكم خبر عن الحضن وحده لا يكفى.. اعرف أسعار وأنواع الدفايات فى السوق المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمثل المدفأة الكهربائية، أو الدفاية، أحد أهم الاختراعات التى شهدها القرن قبل الماضى، وذلك مع الاستمرار فى انخفاض درجات الحرارة عالميا خلال موسم الشتاء حيث تطورت صناعتها بصورة مستمرة منذ البداية باستخدام الكروسين الى استخدام الكهرباء فى التدفئة، وتظهر أهمية الدفايات كل موسم شتاء حيث تشهد ارتفاعا فى أسعارها نظرا للإقبال المستمر عليها .

وتختلف أنواع الدفايات فى الأسواق المصرية بداية من الدفاية الزيت وهى الأشهر و الحديث منها تحت مسمى الشماعة او الدفاية السيراميك.

وشهدت أسعار الدفايات فى مصر استقرارا هذا الموسم وانخفضت أسعار بعضها عن العام الماضى.

ويرصد الخليج 365 متوسط أسعار الدفايات فى الأسواق المصرية حيث تبدأ أسعارها من 70 جنيها وصولا إلى 3 آلاف جنيه.

وبالنسبة للمصرية يبدأ سعر الدفاية الشمعة الواحدة من 70 – 100 جنيه، بينما يتراوح سعر الدفاية الشمعتين مستويين للحرارة تبدأ من 120 – 170 جنيها ، وتأتى الدفاية الـ 3 شمعات ب3 مستويات حرارة بين 150 – 370 جنيها، ويزيد سعرها حسب الماركات المستوردة ليصل إلى 600 جنيها .

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والنوع الأحدث وهى الدفايات السيراميك يتراوح سعرها من 500 – 2500 جنيها بحسب النوع والماركة والامكانيات المتاحة للدفاية .

ثم الدفاية الزيت وهى الأقدم والأشهر ولكنها تحتاج إلى طاقة كهربائية كبيرة ولكن بالرغم من ذلك تعتبر هى الأغلى من بين الدفايات الموجودة بالأسواق المصرية حيث يختلف سعرها من حيث عدد الريشات و الكيلو وات التى تنتجه كل دفاية بالاضافة الى الامكانيات التى تتوفر فيها .

وتبدأ أسعار الدفايات الزيت من 1000 وتتخطى حاجز 3 آلاف جنيه بالنسبة للماركات المستوردة ويتوفر فى الأسواق دفايات زيت 3 -5 – 7- 8- 9 – 11 – 15 ريشة.