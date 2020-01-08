شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. أهم 9 مشروعات لتنمية حقول الغاز بـ"المتوسط" ودلتا النيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت معدلات إنتاج الغاز الطبيعى فى مصر خلال الفترة الماضية طفرات غير مسبوقة بالوصول لـ7. 2 مليار قدم مكعب غاز يومى، وكذلك فيما يتعلق بمعدلات وضع حقول الغاز على الإنتاج وفيما يلى أهم حقول الغاز الطبيعى بالبحر المتوسط ودلتا النيل والتى تم وضعها علي الإنتاج وزيادة معدلات إنتاجها والتى كانت كالتالى:

1- تنمية حقول شمال الإسكندرية وغرب دلتا النيل (المرحلة الثانية - حقلي جيزة/فيوم) - بالبحر المتوسط حيث تم البدء فى الإنتاج من هذه المرحلة خلال شهر فبراير 2019 بمعدل إنتاج 700 مليون قدم مكعب غاز/يوم من خلال حفر عدد (8) آبار بحرية جديدة.

2- زيادة سعة محطة رشيد إلى 500 مليون قدم مكعب/يوم بدلاً من 440 مليون قدم مكعب/يوم، باستثمارات حوالي 7ر2 مليار دولار.. حيث تم بدء الإنتاج خلال شهر فبراير 2019.

3- استكمال تنمية حقل ظهر العملاق بمنطقة شروق -بالبحر المتوسط حيث شهد عام 2019 الاسراع وإستكمال مراحل تنمية الحقل ليتضاعف إنتاجه 8 مرات منذ باكورة إنتاجه فى ديسمبر 2017، ليبلغ 7ر2 مليار قدم مكعب يومياً، وإرتفاع قدرته الانتاجية الى حوالى 3 مليار قدم مكعب يومياً ويتميز المشروع بضخامة إستثماراته التى وصلت الى اكثر من 5ر11 مليار دولار حتى الآن وستصل الى حوالى 6ر15 مليار دولار على مدار عمر المشروع .

4- تنمية حقل جنوب غرب بلطيم – بالبحر المتوسط والذي يهدف إلى إنشاء التسهيلات اللازمة لاستيعاب كمية تقدر بحوالي 500 مليون قدم3 غاز/يوم من خلال حفر عدد (5) آبار بمنطقة جنوب غرب بلطيم وتبلغ تكلفة المشروع حوالي 363 مليون دولار، هذا وقد تم بدء الإنتاج من المشروع في سبتمبر2019 حيث تم وضع بئرين بمعدلات إنتاج أولية حوالي 165 مليون قدم3/يوم.

5- استكمال المرحلة التاسعة/ب بحقول غرب الدلتا بالمياه العميقة / البحر المتوسط (البرلس/شل الهولندية) بهدف إنتاج حوالي 350 مليون قدم3/يوم غاز و3 آلاف برميل/يوم متكثفات وبتكلفة استثمارية حوالي 775 مليون دولار من خلا حفر وربط عدد (8) آبار باستخدام الخطوط البحرية وتسهيلات المعالجة الخاصة بشركة البرلس.. هذا وقد تم وضع البئرين الثالث والرابع في شهري أكتوبر ونوفمبر 2019 بإجمالي إنتاج حوالي 100 مليون قدم مكعب/يوم.

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6- تنمية شمال سيناء (استكمال المرحلة الثانية) – البحر المتوسط والذي يهدف إلي زيادة الإنتاج حوالي 100 مليون قدم مكعب/يوم، باستثمارات حوالي 100 مليون دولار من خلال حفر عدد (4) آبار .. هذا وقد تم وضع عدد (3) آبار على الإنتاج خلال الفترة من يوليو2019 إلى أكتوبر2019 بمعدل إنتاج أولي حوالي 60 مليون قدم مكعب/يوم .

7- استكمال تنمية منطقة دسوق المرحلة (ب) – دلتا النيل – شركة دسوق ويهدف إلي إنتاج حوالي 100 مليون قدم3/يوم من خلال إكمال وربط عدد (10) آبار بمنطقة دسوق على محطة المعالجة الرئيسية من خلال انشاء خط رئيسي 12 بوصة بطول 25 كم وربط الآبار بخطوط 6 بوصة بإجمالي أطوال حوالي 6 كم بإجمالي تكلفة حوالي 30 مليون دولار.. هذا وقد تم وضع عدد (6) آبار على الإنتاج خلال 2019 بمعدلات إنتاج أولية حوالي 50 مليون قدم مكعب/يوم.

8- تنمية حقول جنوب دسوق – دلتا النيل ويهدف إلي إنتاج حوالي 50 مليون قدم3/يوم من خلال حفر وربط عدد 4 آبار "بحقلي جنوب دسوق وابن يونس" عن طريق وحدة إنتاج مبكر بطاقة استيعابية 60 مليون قدم3/ي حيث يتم ربط تسهيلات المعالجة بالشبكة القومية عن طريق خط 12 بوصة بطول 10 كم بإجمالي تكلفة حوالي 49 مليون دولار.. هذا وتم وضع الحقل على الإنتاج يوم 6 نوفمبر2019 بمعدل إنتاج أولي حوالي 45 مليون قدم مكعب/يوم.

9- خط أنابيب نيدوكو/الجميل – دلتا النيل والتي تهدف إلي نقل حوالي 700 مليون قدم3/يوم من إنتاج حقل نيدوكو إلى محطة معالجة الجميل وذلك لزيادة استخلاص البوتاجاز والمتكثفات والقدرة على معالجة كميات أكبر من الغازات ، ويتكون المشروع من عدد (2) خط برى بإجمالي طول 128 كم، يمتد الخط الأول من منطقة آبار نيدوكو إلى محطة أبو ماضي بقطر 24 بوصة وبطول 35.5 كم، بينما يمتد الخط الثاني من محطة أبو ماضي إلى محطة الجميل بقطر 32 بوصة وبطول 92.5 كم، وتبلغ تكلفة المشروع 300 مليون دولار.. هذا وقد تم تشغيل الخط الأول نهاية يناير2019 وتم تشغيل الخط الثاني منتصف شهر مايو2019.