شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يتراجع ماحياً نصف مكاسب الأمس والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الجنيه الإسترليني خلال تعاملات اليوم متخلصاً من نصف المكاسب التي سجلها في جلسة الإثنين، وذلك مع استمرار إقبال المستثمرين على الملاذات الىمنة وتجنب عملات المخاطرة.



ولا تزال الأسواق في ترقب لما ستؤول إليه الأمور بشأن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي وسط توقعات بتنفيذ "بريكست" نهاية الشهر الجاري والدخول في مرحلة انتقالية ستنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر/كانون الأول.

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ويعول محللون على تنفيذ حكومة رئيس الوزراء "بوريس جونسون" "بريكست" في أسرع وقت ممكن وتجنب الدخول في نفق جديد من عدم اليقينن الذي هيمن على الأوساط البريطانية منذ استفتاء يونيو/حزيران عام 2016.



وبالتزامن مع ذلك، يسود قلق بالغ في الأسواق العالمية عقب مقتل الجنرال الإيراني "قاسم سليماني" في غارة جوية أمريكية في الثالث من يناير/كانون الثاني الجاري وإطلاق تهديدات متبادلة منذ ذلك الحين.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الجنيه الإسترليني أمام الدولار بحلول الساعة 20:34 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 1.3133، عقب مكاسب أمس بنسبة 0.6%، وسجل أعلى سعر عند 1.3213 بينما سجل أقل سعر عند 1.3096.