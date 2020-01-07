الاقتصاد

الذهب يغلق عند أعلى مستوى في حوالي سبع سنوات

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم ررغم ضغوط صعود الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، لكن المعدن الأصفر حقق مكاسب للجلسة العاشرة على التوالي متأثرا بالمخاوف الجيوسياسية.


وأظهرت بيانات حكومية ارتفاع النشاط بالقطاع الخدمي في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي إلى 55 نقطة اعلى من توقعات عند 54.5 نقطة.

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ولا تزال التصريحات والتهديدات بين الولايات المتحدة وإيران مستمرة عقب مقتل قائد ما يعرف بـ"فيلق القدس" في غارة جوية ببغداد وإطلاق الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" تهديدا بإمكانية تدمير عشرات المواقع الإيرانية.


وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:30 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 97 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.09 نقطة وأقل مستوى عند 96.6 نقطة.


وفي ختام التعاملات، ارتفعت أسعار الذهب عقود تسليم فبراير/شباط بنسبة 0.4% إلى 1574.3 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ أبريل/نيسان عام 2013، وسجل المعدن النفيس أعلى سعر اليوم عند 1574.9 دولار وأقل سعر عند 1557 دولارا.

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