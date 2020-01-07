شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يعزز مكاسبه عقب بيانات حكومية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم وزاد مكاسبه عقب صدور بيانات حكومية أظهرت تحسنا أعلى من التوقعات بالقطاع الخدمي في الولايات المتحدة.



ولا تزال التوترات الجيوسياسية تلقي بظلالها على الأسواق العالمية عقب مقتل الجنرال "قاسم سليماني" في غارة جوية أمريكية الأمر الذي أثار القلق من رد إيراني.

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وهدد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بضرب 52 موقعاً في إيران يتضمن مواقع عسكرية واستراتيجية وثقافية، لكن مسؤولين بوزارة الدفاع "البنتاجون" استبعدوا استهداف مواقع ثقافية.



وكشفت بيانات حكومية أن مؤشر "آي إس إم" لمديري المشتريات الخدمي بالولايات المتحدة أظهر نموا عند 55 نقطة خلال الشهر الماضي، بينما توقع محللون نمو المؤشر إلى 54.5 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع مؤشر الدولار (الذي يمثل معيارا لأدائه أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:18 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 97 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.09 نقطة وأقل مستوى عند 96.6 نقطة.