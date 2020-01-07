الاقتصاد

نمو القطاع الخدمي الأمريكي بأكثر من التوقعات خلال ديسمبر

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت بيانات صادرة عن معهد إدارة التوريدات أن القطاع الخدمي في الولايات المتحدة سجل نموا فاق التوقعات خلال الشهر الماضي.


وأظهرت بيانات "آي إس إم" أن مؤشر مديري المشتريات الخدمي الأمريكي حقق نموا إلى 55 نقطة خلال ديسمبر/كانون الأول بينما توقع محللون القراءة 54.5 نقطة فيما سجل المؤشر 53.9 نقطة في نوفمبر/تشرين الثاني.


وفي تفاصيل المؤشر، ارتفعت الواردات إلى 48 نقطة في الشهر الماضي بينما تراجعت الطلبيات الجديدة بالقطاع الخدمي إلى 54.9 نقطة.

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