شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث: اليورو يلامس دعم القناة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل زوج اليورو مقابل الدولار تداولاته السلبية ليلامس دعم القناة اللحظية الصاعدة ويستقر عنده الآن، وننتظر افتتاح الغد لتأكيد الوجهة التالية، حيث إن كسر هذا الدعم عند 1.1130 سيضغط على السعر لتحقيق مزيد من الانخفاض وزيارة مناطق 1.1045 كمحطة رئيسية تالية، بينما الثبات فوقه سيقود السعر لاستئناف الميل الصاعد الذي يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 1.1315.

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