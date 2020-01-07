شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. تأشيرة سياحية لدخول متعدد للإمارات لمدة 5 سنوات.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تبدأ دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الربع الأول من العام الحالى 2020 ، تنفيذ قرار تأشيرة الدخول المتعدد لمدة 5 سنوات للإمارات ، بهدف تشجيع السياحة.

و أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة ، عن استحداث تأشيرة سياحية متعددة الدخول لمدة 5 سنوات و الذى يتيح دخول الدولة لمختلف الجنسيات.

و تستهدف دولة الإمارات العربية المتحدة من قرار مدة تأشيرة السياحة 5 سنوات، إلى رفع معدل التدفق السياحى إلى أكثر من المستوى الحالى البالغ 21 مليون سائح سنويا، وترسيخ الدولة كوجهة سياحية عالمية رئيسية.

تتيح العديد من الدول هذا النوع من التأشيرات لمدة 5 سنوات مثل الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا،والمملكة المتحدة و"شينجن" الاتحاد الأوروبى .

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و يحق لحامل التأشيرة الجديدة الدخول المتعدد خلال فترة 5 سنوات لدولة الإمارات، و ذلك بغرض السياحة، و التسوق.

و ترأس الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبى، الاجتماع الأول لمجلس الوزراء فى العام الجديد، وقال حاكم دبى، عن تفاصيل الاجتماع "استعرضنا انجازات سنة مضت.. وخطتنا لسنة جديدة هلّت.. عام 2020 سيكون عاماً مختلفاً لأنه عام الاستعداد للخمسين.. العام الذى نصمم فيه إمارات المستقبل".

وأكد رئيس مجلس الوزراء بدولة الإمارات، "اعتمدنا اليوم تغيير نظام التأشيرات السياحية فى الدولة.. لتكون مدة تأشيرة السياحة 5 أعوام متعددة الاستخدام لكافة الجنسيات"، وتابع "نستقبل أكثر من 21 مليون سائح سنويًا وهدفنا ترسيخ الدولة كوجهة سياحية عالمية رئيسية".

والجدير بالذكر أن مدينة دبى بدولة الإمارات، احتلت المرتبة الأولى كأفضل مدينة في الشرق الأوسط، ومن بين أفضل 10 مدن في العالم لعام 2020 بحسب تصنيف "Resonance Consultancy" المتخصصة في السياحة والعقارات، ومقرها أمريكا الشمالية.