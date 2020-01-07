شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار اقتصاد اليوم الثلاثاء.. "المركزى": إحالة مشروع قانون البنوك الجديد للبرلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الثلاثاء 7 – 1 – 2020 عددا من الأخبار الاقتصادية المحلية كان من بينها إعلان وزير المالية عن تكليف رئاسى باستفادة كل فئات المجتمع من عوائد التنمية، وإعلان البنك المركزى عن إحالة مشروع قانون البنوك الجديد إلى مجلس النواب، ووزيرة التخطيط تلتقى برئيس شركة "ذارو" العالمية لبحث فرص الاستثمار، ووزير الإسكان يعلن عن 85% نسبة تنفيذ 8760 وحدة بمشروع "JANNA، إضافة إلى أسعار الذهب والعملات . وزير المالية: تكليف رئاسى باستفادة كل فئات المجتمع من عوائد التنمية البنك المركزى: إحالة مشروع قانون البنوك الجديد إلى مجلس النواب وزيرة التخطيط تلتقى برئيس شركة "ذارو" العالمية لبحث فرص الاستثمار Advertisements وزير الإسكان: 85% نسبة تنفيذ 8760 وحدة بمشروع"JANNA بِدء صب الخرسانة المسلحة لعددٍ من المنشآت بمحطة المياه العملاقة بمدينة ناصر الجديدة التنظيم والإدارة يوقع بروتوكول تعاون مع وزارة الخدمة المدنية بسلطنة عمان تنفيذا لتعليمات الوزير.. البدء فى إقامة مركز الخدمات البريدية بجامعة سوهاج الجديدة سعر الدولار اليوم الثلاثاء 7-1-2020 يواصل استقراره أمام الجنيه المصرى استقرار أسعار العملات اليوم الثلاثاء 7-1-2020

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