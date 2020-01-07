شكرا لقرائتكم خبر عن تباين بورصات الخليج بختام التعاملات..وإعمار يصعد بـ"دبى" للجلسة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت بورصات الخليج، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية هامشياً بنسبة 0.09% فى ظل تباين أداء القطاعات الكبرى، وتراجعت بورصة قطر وسط هبوط 4 قطاعات، فيما دفع سهم شركة إعمار العقارية بورصة دبى للمكاسب للجلسة الثانية على التوالى، كما دفع سهم البنك الأهلى المتحد بورصة البحرين للمنطقة الخضراء، فيما تباينت مؤشرات بورصة الكويت بعد تعافيها من أثر التوترات السياسية.





بورصة السعوديةتحول المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، للمنطقة الحمراء بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بعد تراجعه بنسبة 0.09% خاسراً 7.16 نقطة ليغلق عند مستوى 8198.97 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 06% خاسراً 39.43 نقطة ليغلق عند مستوى 6512.87 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات، 143.5 مليون سهم بقيمة 3.7 مليار ريال، وارتفعت أسهم 96 شركة، فيما تراجعت 85 شركة.

وتراجع 13 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع المرافق العامة بنسبة 1.10%، أعقبه قطاع الأدوية بنسبة 0.74%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.51%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.44%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.36%، تلاه قطاع الطاقة بنسبة 0.34%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.33%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.32%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.31%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.10%.

وجاء سهم "عسير" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 7.25%، ثم مجموعة فتيحى نسبة 5.22%، ثم شمس بنسبة 5.02%، فيما تصدر سهم "أليانز إس إف" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 4.51% ثم الأسماك بنسبة 3.74%، ثم أنعام القابضة بنسبة 2.82%.

وتصدر سهم أرامكو قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة بحجم تداول بلغ 11.5 مليون ورقة مالية بقيمة 394.8 مليون ريال.

وفى سياق متصل أعلنت شركة الزيت العربية السعودية- (أرامكو السعودية)، عن استلام إشعار إلحاقى من شركة جولدمان ساكس العربية السعودية، مدير الاستقرار السعري، فيما يخص الطرح العام الأولى من أسهم المصدر الذى يتضمن الإعلان الرابع خلال مدة الاستقرار السعرى.

وفى سياق آخر أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)، عن إضافة الوحدات المكتتب بها فى صندوق الراجحى ريت، على حسابات المركز للمساهمين المستحقين اليوم الثلاثاء، حسب الوحدات المخصصة لكل مكتتب.





بورصة قطرتراجعت بورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.25% خاسرة 26.42 نقطة، لتغلق عند مستوى 10381.74 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات ببورصة قطر على 42.6 مليون سهم بقيمة 145.7 مليون ريال قطرى عبر تنفيذ 4120 صفقة، وارتفع 12 سهما، وانخفض 23 سهما ، واستقرت 7 أسهم.

وتراجعت 4 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 1.09%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 0.66%، تلاه قطاع الصناعات بنسبة 0.46%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.02%، فيما ارتفع قطاع النقل بنسبة 0.21%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.04%.





بورصة الكويتتباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إذ ارتفع مؤشرا السوق العام والأول، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى.

وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.91% رابحاً 55.42 نقطة ليغلق عند مستوى 6129.84 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 1.3% رابحاً 87.5 نقطة ليغلق عند مستوى 6808.80 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.24% خاسراً 11.29 نقطة ليغلق عند مستوى 4786.52 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 163.4 مليون سهم بقيمة 46.5 مليون دينار كويتى عبر 8245 صفقة.

وارتفعت 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع التأمين بنسبة 1.98%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.74%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 1.26%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.95%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.81%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.71%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.44%، فيما تراجع قطاع النفط والغاز بنسبة 3.86%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 2.70%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.84%.

وجاء سهم "شركة مراكز التجارة العقارية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 17.65%، تلاه شركة دار الثريا العقارية بنسبة 9.70%، ثم شركة شركة إعادة التأمين الكويتية بنسبة 9.40%، فيما تصدر سهم "شركة أسمنت الخليج" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 12.93% ثم شركة برقان لحفر الآبار والتجارة والصيانة بنسبة 10%، ثم الشركة القابضة المصرية الكويتية بنسبة 10%.

وأعلنت شركة بورصة الكويت، أنه سيتم إدراج أسهم الشركة فى السوق الكويتى بتاريخ 19 أبريل 2020 كموعد مبدئى، وذلك بعدما تتخذ الإجراءات اللازمة للحصول على موافقة هيئة أسواق المال للإدراج الرسمى.

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وفى ذات السياق تم تعيين شركة الاستثمارات الوطنية كمستشار إدراج لشركة بورصة الكويت فى السوق.

ومن جانب آخر، سيتم تداول أسهم الشركة بنظام تداول الأوراق المالية غير المُدرجة (التداول خارج المنصة OTC) ابتداءً من 15 يناير وحتى تاريخ تقديم طلب الإدراج الرسمى فى البورصة، وذلك وفق القواعد المعمول بها.

كانت عملية خصخصة بورصة الكويت قد تمت على مرحلتين، حيث بدأت الأولى فى فبراير 2019 بترسية مزايدة خصخصة حصة تبلغ 44% من أسهم رأسمال البورصة على التحالف الذى يضم شركات: الاستثمارات الوطنية، الأولى للاستثمار وشركة أرزان للتمويل والاستثمار بجانب بورصة أثينا.

أما المرحلة الثانية من خصخصة بورصة الكويت فكانت فى ديسمبر الماضى، إذ تم طرح 50% من أسهم الشركة للاكتتاب العام على المواطنين الكويتيين حتى 1 ديسمبر، وتم تغطية الاكتتاب بنسبة تفوق 850%.

وتُعد بورصة الكويت أول بورصة يمتلكها القطاع الخاص فى الشرق الأوسط والمنطقة.





بورصة دبىارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 1.99% رابحاً 53.60 نقطة ليغلق عند مستوى 2746.77 نقطة، مدفوعا بصعود القطاعات القيادية.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 119.5 مليون سهم محققة ما قيمته 152.4 مليون درهم من خلال تنفيذ 2647 صفقة لعدد 32 سهماً، وارتفع 23 سهما، وانخفضت 6 أسهم، واستقرت 3 أسهم.

وارتفعت 8 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع العقارات بنسبة 2.37%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 2.27%، تلاه قطاع السلع بنسبة 1.92%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.82%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 1.62%، ثم قطاعى النقل والخدمات بنسبة 0.10%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 0.05%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم بنك المشرق بنسبة 13.80%، ثم سهم شركة شعاع كابيتال بنسبة 4.76%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 6.49%، ثم سهم شركة الاتحاد العقارية بنسبة 3.41%.

وتصدر سهم شركة إعمار العقارية، قائمة أنشط الأسهم الأكثر تداولاً حسب القيمة، وبلغت 34.1 مليون درهم بكمية تداول 8.5 مليون ورقة مالية.

وفى سياق متصل أعلنت شركة المدينة للتمويل والاستثمار، عن قبول استقالة حازم عبد الله عبد الحميد البكرى مدير إدارة الأصول فى الشركة، وذلك بتاريخ 6 يناير لعام 2020.

فيما يعقد مجلس إدارة شركة تكافل الإمارات، اجتماعاً يوم الخميس الموافق 9 يناير، لمناقشة استقالة محمد الهوارى من منصبه كعضو مجلس إدارة بالشركة، وتعيين عضو مجلس إدارة فى حال تمت الموافقة على الاستقالة.





بورصة البحرينارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.50% رابحاً 7.88 نقطة ليغلق عند مستوى 1592.02 نقطة، مدفوعا بصعود قطاعى البنوك التجارية والخدمات.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات 1.9 مليون سهم بقيمة 432.9 ألف دينار.

وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 33.36% مدفوعا بصعود سهم البنك الأهلى المتحد بنسبة 1.48%، مصرف السلام البحرين بنسبة 1.05%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.35%، كما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 1.03% مدفوعا بصعود سهم شركة عقارات السيف بنسبة 0.50%.

وفى سياق متصل أعلنت بورصة البحرين، عن سوف يتم اعتماد وبشكل دائم وحدة المزايدة المطبقة حالياً على جميع الفئات السعرية للتداول، وذلك بعد انتهاء الفترة التجريبية، على أن تكون وحدات المزايدة السعرية (0.001) للأدوات المتداولة بالدينار البحرين، و(0.001) للأدوات المتداولة بالدولار الأمريكى، فى أسواق؛ سوق الأسهم الاعتيادى، سوق الأوامر الخاصة، سوق الاكتتاب الأولية، سوق الصناديق الاستثمارية العقارية، سوق صناديق الاستثمار، سوق البحرين الاستثمار.