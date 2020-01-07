شكرا لقرائتكم خبر عن النفط ينخفض وسط تجاهل من المستثمرين للقلق في الشرق الأوسط والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم وسط ضغط من ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وتجاهل للتوترات بالشرق الأوسط، وذلك في اتظار بيانات معهد البترول الأمريكي.



ومع تصاعد التهديدات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران عقب مقتل الجنرال الإيراني "قاسم سليماني"، يتوقع محللون عدم مخاطرة طهران بذلك والإضرار باستمرار الإمدادات النفطية في هذه المنطقة الحيوية خشية فقدان حلفائها.



ومن المنتظر في وقت لاحق اليوم إعلان معهد البترول الأمريكي عن بيانات أولية بشأن مخزون الخام في الولايات المتحدة، بينما ستعلن إدارة معلومات الطاقة عن بياناتها الرسمية غدا.

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وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:09 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 97 نقطة، وسجل أعلى سعر اليوم عند 97.09 نقطة وأقل مستوى عند 96.6 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض سعر "ويست تكساس" بحلول الساعة 18:01 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.3% إلى 62.4 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 63.1 دولار وأقل سعر عند 62.1 دولار.



وتراجع "برنت" بنسبة 1.3% إلى 68.03 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 68.7 دولار وأقل سعر عند 67.6 دولار.