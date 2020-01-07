شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي ينخفض بعد تسجيل عجز تجاري أعلى من المتوقع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الكندي خلال تعاملات اليوم أمام نظيره الأمريكي عقب صدور بيانات حكومية ضعيفة فضلا عن استمرار القلق في الأسواق بشأن التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط.



كان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قد هدد باستهداف وتدمير 52 موقعا في إيران تشمل مواقع عسكرية واستراتيجية وثقافية لو حاولت طهران الرد على مقتل الجنرال "قاسم سليماني" الذي لقي مصرعه في غارة أمريكية يوم الثالث من يناير/كانون الثاني.

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ومع ذلك، أكد مسؤولون بوزارة الدفاع الأمريكية على أنهم يرفضون استهداف مواقع ثقافية امتثالا لقانون الصراع المسلح، وهو ما يعني الاعتراض على تصريحات "ترامب".



وكشفت بيانات حكومية في كندا اليوم عن زيادة العجز في الميزان التجاري في البلاد إلى 1.8 مليار دولار خلال الشهر الماضي مقارنة بتوقعات تسجيب عجز قدره 800 مليون دولار كندي.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 17:19 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 0.7684، وسجل أعلى سعر عند 0.7722 وأقل سعر عند 0.767.