شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تستهل على تباين متأثرة بتوترات الشرق الأوسط والان نبدء بالتفاصيل

استهلت الأسهم الامريكية التعاملات اليوم, على تباين متأثرة بحالة التوتر في الشرق الأوسط والتراشقات بين واشنطن وطهران، حيث تراجع المؤشران ستاندرد اند بورز500 وداو جونز الصناعي في بداية جلسة التداول في بورصة وول ستريت، لكن المؤشر ناسداك لقي دعما من تحديثات إيجابية من شركات للرقائق الإلكترونية.

وانخفض داو جونز 64.20 نقطة، أو 0.22% عند الفتح إلى 28639.18 نقطة، بينما نزل المؤشر ستاندرد اند بورز500 الأوسع نطاقا 4.42 نقاط، أو 0.14%، إلى 3241.86 نقطة، وارتفع المؤشر ناسداك المجمع 5.18 نقاط، أو 0.06%، إلى 9076.65 نقطة.