التوقيع الرقمي متاح للأفراد بجميع الخدمات البنكية قريبا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة أن التوقيع الرقمي يعد من صميم متطلبات التحول الرقمي، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على تمكين جميع الأفراد والمؤسسات من الاستفادة الكاملة من التقنيات الحديثة، بالإضافة إلى العمل على تعزيز الثقة بالتعاملات الالكترونية بالشكل الذي يسهم في تسريع عملية التحول الرقمي، ودعم توجهات رؤية المملكة 2030، الهادفة إلى تعزيز دور قطاع الاتصالات في بناء مجتمع رقمي، وحكومة رقمية، واقتصاد رقمي مزدهر.

Advertisements

وأوضح خلال حفل تدشين خدمة التوقيع الرقمي للبنك السعودي الفرنسي، بحضور عدد من مسؤولي القطاعات والأجهزة والجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بقطاعي التقنية والبنوك، أنه بتدشين الخدمة سيصبح التوقيع الرقمي في القريب العاجل متاحا للأفراد بجميع الخدمات البنكية، حيث سيكون بمثابة نقلة نوعية جديدة للتعاملات الالكترونية والرقمية في المملكة، الأمر الذي سيحسن من تجربة المستفيد في التعاملات الالكترونية خاصة البنكية منها، مع إتاحة سرعة إنجاز المعاملات، وتوفير آلاف المطبوعات الورقية، فضلا عن إنجاز التوقيع الرقمي للمعاملات من أي مكان دون الحاجة للذهاب إلى مقار المؤسسات المصرفية لإتمام التوقيع على طلبات الخدمات، كما يسهم وبموثوقيته العالية في رفع كفاءة أداء التعاملات البنكية للأفراد والمؤسسات، وتقليل التكاليف التشغيلية للبنوك.

ويعد البنك السعودي الفرنسي أول بنك سعودي يعمل بهذه التقنية التي يمنحها المركز الوطني للتصديق الرقمي التابع لبرنامج التعاملات الالكترونية الحكومية «يسر». فيما تعد الخدمة هي الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمن منظومة الخدمات البنكية الرقمية المتكاملة.

ويسعى المركز الوطني للتصديق الرقمي NCDC إلى تقديم منظومة متكاملة لإدارة البنية التحتية للمفاتيح العامة، التي تقوم عليها جميع الأعمال الالكترونية كالتجارة الالكترونية والتعاملات الالكترونية الحكومية، وتمكن هذه المنظومة المتعاملين عن طريق شبكة الانترنت بمختلف فئاتهم «حكومة، مواطنين، أعمال»، من إجراء مختلف العمليات الالكترونية بسرية وموثوقية.