أرامكو: لا عمليات استقرار سعري

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلنت شركة أرامكو السعودية أنه لم يتم تنفيذ أي عمليات استقرار سعري حتى أمس (7 يناير 2020) .

وقالت أرامكو، في بيان لها على «تداول»، إنها تسلمت إشعارا إلحاقيا من شركة جولدمان ساكس العربية السعودية، مدير الاستقرار السعري، فيما يخص الطرح العام الأولي من أسهم المصدر الذي يتضمن الإعلان الرابع خلال مدة الاستقرار السعري. وكانت أرامكو أعلنت في 17 و24 و 31 ديسمبر الماضي أنه لم يتم تنفيذ أي عمليات استقرار سعري.

وأضافت أن جولدمان ساكس العربية السعودية بصفتها مدير الاستقرار السعري أعلنت عن احتمالية قيامها بعملية الاستقرار السعري للأوراق المالية وفقا للتعليمات الخاصة بتنظيم آلية الاستقرار السعري للطروحات الأولية.

ومنح المساهم البائع مدير الاستقرار السعري «جولدمان ساكس العربية السعودية» خيار شراء من أجل السماح له بتنفيذ العمليات المتعلقة بالاستقرار السعري، والذي يستطيع بموجبه شراء 450 مليون سهم إضافي بحد أقصى من المساهم البائع، والتي تمثل 15 % من إجمالي حجم الطرح بسعر الطرح النهائي خلال فترة تبدأ من تاريخ تداول أسهم الطرح في السوق المالية السعودية «تداول» وتنتهي في موعد لا يتجاوز 30 يوما تقويميا بعد ذلك أي يوم 9 يناير 2020.

وتم إدراج وبدء تداول أسهم «أرامكو السعودية» يوم الأربعاء 11 ديسمبر 2019.

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11 ديسمبر

إدراج وبدء تداول أسهم أرامكو

17 ديسمبر

الإعلان الأول لعدم تنفيذ أي عمليات استقرار سعري

24 ديسمبر

الإعلان الثاني لعدم تنفيذ أي عمليات استقرار سعري

31 ديسمبر

الإعلان الثالث لعدم تنفيذ أي عمليات استقرار سعري

7 يناير 2020

الإعلان الرابع لعدم تنفيذ أي عمليات استقرار سعري

9 يناير 2020