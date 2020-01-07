موجز//24 عاملا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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من جنسيات مختلفة أنهت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المنطقة الشرقية، إجراء وصرف مستحقات أجورهم المتأخرة، وذلك بعد الاجتماع مع ممثلي السفارات لتعديل أوضاع العمالة، والمتابعة المستمرة مع الورثة، وإصدار تذاكر سفر لعودتهم إلى بلدانهم.

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وأكد مدير عام فرع وزارة العمل بالشرقية عبدالرحمن المقبل حرص الفرع وإدارة الأزمات على متابعة أوضاع العمالة في الشركات المتعثرة، وتحسين أوضاعها، والاجتماع مع ممثلي السفارات والمنشآت وعمل زيارات دورية لمواقع العمل.

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