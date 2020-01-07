المالية تتفاهم مع «مشروعات» لتمكين إدارة المرافق بالوزارة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وقعت وزارة المالية مطلع الأسبوع الحالي مذكرة تفاهم مع البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة «مشروعات».

وتهدف المذكرة إلى تعزيز مجالات التعاون بين الوزارة والبرنامج بتقديم الخدمات الاستشارية والمساندة الفنية، للإسهام في رفع كفاءة وفاعلية إدارة الأصول والمرافق في محفظة مشروعات الوزارة، ودعم الإدارة العامة للمرافق التابعة للوزارة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية.

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وأوضح مساعد وزير المالية هندي السحيمي أن المذكرة تمثل خطوة جديدة لاستكمال مسار تطوير إدارة المرافق التابعة لها، بدءا بإنشاء إدارة عامة للمرافق لرفع مستوى الخدمات المقدمة من مقاولي التشغيل والصيانة، وتدشين عدد من المبادرات، بما فيها الاستفادة من المواءمة مع منهجية «مشروعات».

وأشار إلى أن المذكرة ستفتح آفاقا أرحب للتعاون بين وزارة المالية وبرنامج «مشروعات»، حيث ستتيح التعاون في أعمال التمكين لإدارة المرافق الذي بدأتها الوزارة والعمل على إنهاء مراحل الإنجاز، وفقا للمهام ونطاق العمل والجداول الزمنية المتفق عليها بين الطرفين.

وأفاد السحيمي بأن أطر المذكرة تشمل تبادل الخبرات فيما يخص جمع وتحليل بيانات الإدارة الحالية للتشغيل والصيانة، وتحليل محفظة العقود، وحصر وتقييم الأصول المملوكة للوزارة وتدريب الكوادر على تطبيق المعايير الواردة بدليل إجراءات العمل الذي أعد من قبل الوزارة، وعلى استخدام النظام المحوسب لإدارة المرافق، إضافة إلى المراجعة الدورية الهادفة إلى استدامة التطبيق الأمثل للإجراءات، ودراسة إمكانية تعميم تجربة وزارة المالية على الجهات الحكومية الأخرى بالمملكة.