«رؤية سوفت» يتراجع عن الاستثمار في 3 شركات ناشئة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تراجع صندوق «رؤية سوفت» عن الاستثمار في 3 شركات ناشئة عقب أزمة شركة توفير المساحات المكتبية «وي وورك».

ونقلت شبكة «سي إن بي سي» عن مصادر مطلعة أن صندوق التكنولوجيا العملاق قد تراجع عن خططه للاستثمار في ثلاثة شركات ناشئة «أونور»، «Seismic»، «Creator».

من جانبه قال المتحدث باسم «رؤية سوفت» في بيان أنه نظرا لأنهم وكلاء ويستثمرون مبالغ كبيرة جدا من رأس المال، فإن عملية الاستثمار لديهم أكثر صرامة من المستثمرين غير الخاضعين للرقابة والشركات الرأسمالية التقليدية.