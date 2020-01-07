تقدير 600 ألف مركبة بالرياض خلال عامين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الخبر

أطلقت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين «تقييم» باكورة مراكز تقدير أضرار المركبات في المنطقة الشرقية، وذلك بمحافظة الخبر، لاختصار وتسهيل إجراءات تقدير أضرار المركبات وتوحيدها ورفع مستوى المهنية في تقارير التقدير، وذلك على غرار مراكز مماثلة أطلقت في الرياض ومناطق أخرى بالمملكة.

ولفت مصدر بالهيئة إلى أن «تقييم» سعت للتحول من إجراءات ورقية تصل إلى 18 خطوة إلى إجراءات مؤتمتة لا تتجاوز 3 خطوات يستطيع الشخص من خلالها إنهاء جميع علميات التقدير في زيارته لمركز التقدير وإرسال تقاريره لشركة التأمين.

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وأضاف بأن منظومة «تقدير» سعت إلى اختصار إجراءات الحصول على التعويض من شركات التأمين من 13 خطوة طويلة ومعقدة إلى 3 خطوات بسيطة وتحويلها من إجراءات ورقية إلى إجراءات مؤتمتة، مشيرا إلى وجود 5 مراكز في الرياض، أحدها مخصص للشاحنات، وقد تم خلال عامي 2018 و2019 تقدير أكثر من 600 ألف مركبة.

وأشار إلى أن «تقدير» هي مبادرة مشتركة بين مؤسسة النقد العربي السعودي والإدارة العامة للمرور والهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين وشركات التأمين ممثلة في شركة نجم لخدمات التأمين، تسعى إلى حفظ الحقوق وتقدير أضرار المركبات بمهنية واحترافية، وبما يضمن سلامة المركبة بعد إصلاحها، وتقديم خدمة أفضل للمستفيدين، من خلال الربط مع جميع الجهات ذات العلاقة بالحادث بنظام الكتروني شامل يسهم في اختصار وتسهيل إجراءات ما بعد الحادث، مستندين على معايير تقدير مهنية وفنية معتمدة، وكوادر مهنية مؤهلة في برامج تدريبية متخصصة، يعملون في مراكز ذات مواصفات فنية محددة.

وأفاد بأن المنظومة التي دشنت في ديسمبر 2018 م بمدينة الرياض، استفاد منها نحو 300 ألف مستفيد من خلال 5 مراكز يتم تشغيلها بالشراكة مع القطاع الخاص، وفق المعايير والمواصفات التي حددتها الهيئة لضبط ورفع جودة الخدمة المقدمة للمستفيدين، لافتا إلى أن نسبة رضا المستفيدين من خدمات تقدير بلغت 87%، ومن المخطط له أن يتم تشغيل مركز آخر بمدينة الدمام خلال الربع الثاني من عام 2020 م، بالإضافة لـ5 مراكز أخرى في كل من مكة المكرمة وبريدة ومحافظة جدة.