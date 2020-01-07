شكرا لقرائتكم خبر عن تستضيفه مصر لأول مرة.. "المصرية للاتصالات" راعى جوائز "الكاف" لكرة القدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الشركة "المصرية للاتصالات" عن رعايتها لحفل "جوائز الكاف-بيك الباتروس 2019" لاختيار الأفضل فى إفريقيا، وذلك بالتعاون مع شركة "استادات" ومجموعة "بيك الباتروس"، ويعد هذا الحدث الذى تستضيفه مصر لأول مرة بمدينة الغردقة أحد أهم الأحداث الرياضية على مستوى العالم، حيث يقام لاختيار أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2019، وأفضل لاعبة، وأفضل لاعب ناشئ، وأفضل مدرب محلي، وأفضل منتخب، وأفضل لاعب محلي، وأفضل فريق في القارة السمراء، وأفضل منتخب، وأفضل مدرب لمنتخب، وأفضل رئيس اتحاد.

ويشارك فى الحدث الذي ينطلق مساء اليوم العديد من النجوم والشخصيات العامة ورموز الرياضة في مصر والقارة السمراء والعالم، وبحضور جيانى إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، و أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقى لكرة القدم وعدد من النجوم وأساطير كرة القدم المحلية والعالمية.

وتأتى رعاية المصرية للاتصالات لهذا الحدث الرياضى العالمى باعتبارها الراعى الرسمى لكرة القدم المصرية، وفى إطار حرص الشركة الدائم على مشاركة عملائها من الجمهور المصرى المحب لكرة القدم، خاصة وأن جائزة هذا العام تكتسب أهمية كبيرة كونها تقام لأول مرة على أرض مصر بعد 27 عاماً من انطلاق المسابقة.

وقال المهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، "إن رعاية هذا الحدث ياتى انطلاقا من دور الشركة الذي تضطلع به في المجتمع من خلال تشجيع الشباب ودعم الرياضة كونها جزءا لا يتجزأ من المجتمع المصري ولأن دورها كشركة رائدة يمتد ليشمل المساهمة بفاعلية في دعم مختلف الأنشطة والأحداث التى تسهم في رفع اسم مصر عاليا. تفخر المصرية للاتصالات بدعمها لرياضة كرة القدم ومسابقاتها المختلفة ورعايتها للمنتخب الوطنى وأن ذلك ينبع من التزامها بتطوير هذه الرياضة لما لها من شعبية خاصة بين الشباب ولإدراكها لأهمية الرياضة ودورها فى دعم وتنمية المجتمع، وتأكيدا على تواجدها جنبا إلى جنب الشعب المصرى فى كافة اهتماماته".