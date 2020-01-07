شكرا لقرائتكم خبر عن "أرامكو" توقع اتفاقية لتعزيز الصناعات اللامعدنية بالسعودية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وقعت شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو" مذكرتي تفاهم مع شركة (بلاستيبوليس) وشركة (أركيما)، وهي شركة فرنسية في تصنيع الكيميائيات المتخصِّصة.

وتهدف الاتفاقية لتأسيس مركز تميُّز لمنظومة الأعمال، لتعزيز الصناعات اللامعدنية في المملكة العربية السعودية وفرنسا، وزيادة فرص الاستثمار المحلية في المواد اللامعدنية في جميع القطاعات، وفقا لبيان الشركة على موقعها الرسمي.

وتُعدُّ مبادرات البحث والتطوير، والتعاون مع مراكز التميُّز في مختلف أنحاء العالم، عوامل تمكين رئيسة في هذا الصدد. وقد تتمثَّل هذه التحدِّيات في خصائص المواد، أو كلفة إنتاجها، أو وتيرة تطوير المنتجات.

جديرٌ بالذكر أن أرامكو السعودية نظَّمت المنتدى الأول للمواد اللامعدنية مؤخرا بالتعاون مع شركة أرامكو فيما وراء البحار، وحضرها ممثلون عن شركات أوروبية رائدة، ومراكز أبحاث، وجهات رئيسة وفاعلة في قطاع المواد اللامعدنية، واستضافت فعالياته متحدِّثين من الهيئة السعودية العامة للاستثمار (ساجيا)، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)، ونيوم، وسابك.