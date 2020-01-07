شكرا لقرائتكم خبر عن جولدمان ساكس تصدر البيان الرابع بشأن الاستقرار السعري لـ"أرامكو" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أصدرت شركة جولدمان ساكس العربية السعودية، إعلانها الرابع، بصفتها مدير الاستقرار السعري، في ما يخص الطرح العام الأولي من أسهم شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو"، عن احتمالية قيامها بعملية الاستقرار السعري للأوراق المالية بـ3 مليارات سهم عادي باستثناء خيارات الشراء.

وأكدت الشركة في بيان على موقع السوق السعودي "تداول"، أنه حتى تاريخ الإعلان (اليوم الثلاثاء 7 يناير 2020) لم يتم تنفيذ أي عمليات استقرار سعري.

ولفتت إلى احتمالية القيام بعملية الاستقرار السعري، وفقا للتعليمات الخاصة بتنظيم آلية الاستقرار السعري للطروحات الأولية.

وتوقعت الشركة أن تنتهي مدة الاستقرار السعري في تاريخ أقصاه 9 يناير 2020 (بنهاية يوم العمل)، مشيرا إلى أن الفترة الواقعة ما بين 11 ديسمبر 2019 إلى 9 يناير 2020 بـ"مدة الاستقرار السعري.

وأدرجت أرامكو 1.5% من أسهمها بسعر 32 ريالا (8.53 دولار) للسهم في بورصة تداول في الحادي عشر من الشهر الماضي لترتفع قيمتها السوقية مع بداية الطرح لأكثر من تريليوني دولار.

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وكان كل من "سامبا كابيتال" و"الأهلي كابيتال" و"إتش إس بي سي العربية السعودية"، بصفتهم المستشارين الماليين والمنسقين الرئيسيين لاكتتاب أرامكو، قد أعلنوا عن نتائج اكتتاب شريحة المؤسسات النهائية، حيث بلغت طلبات المشاركة 397 مليار ريال.

وبلغ إجمالي الطلبات في اكتتاب أرامكو 446 مليار ريال (أفراد ومؤسسات)، أو ما يعادل 119 مليار دولار، ليصبح أكبر اكتتاب في العالم بقيمة 25.6 مليار دولار.

وحققت شركة أرامكو السعودية أرباحاً بلغت 68 مليار دولار أمريكي في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي لتعزز مكانتها كأكبر شركة نفط ربحية في العالم.

وبناء على تقرير لموقع "اخبار اليوم" كانت شركة أرامكو السعودية قد اعلنت عن تحقيقها أرباحا بلغت 111.1 مليار دولار أمريكي (416.6 مليار ريال سعودي)، وهي تمثل 47% من إيرادات المملكة في العام 2018 (والبالغة 895 مليار ريال)، و69% من الإيرادات النفطية في العام نفسه (والبالغة 607 مليار ريال)، وتعادل 145% مقارنة بالإيرادات غير النفطية (والبالغة 287 مليار ريال).

وحققت أرامكو صافي ربح بـ46.9 مليار دولار في النصف الأول، مقابل 53.02 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وتعتزم عملاق النفط السعودي توزيع أرباح على ملاكها بقيمة 75 مليار دولار في 2020. وتمثل توزيعات أرامكو المخطط لها في 2020، زيادة بأكثر من 29% عن توزيعات 2018.