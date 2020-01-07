انفوجراف.. صعود الجنيه وانخفاض الفائدة وتراجع أسعار السلع في 2020

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كتب: ضياء السقا
توقعت منصة "إيكونومي بلس" المتخصصة في التحليلات الاقتصادية، في الاستطلاع السنوي لها عن الاقتصاد المصري، صعود الجنيه أمام الدولار، ونزول الفائدة وانخفاض السلع في عام 2020.
ونشرت المنصة انفوجرافا عن الاستطلاع، حيث توقعت استمرار صعود الجنيه المصري في عام 2020 أمام الدولار، إلى مستويات تتراوح بين 15.5 و16 جنيها، وانخفاض الفائدة بنسبة 2% على مدار العام، واستقرار أسعار المنتجات البترولية عند نفس معدلاتها في الربع الأخير من 2019، مما يؤدي إلى تراجع أسعار المواد الاستهلاكية.
ورجحت نتيجة الاستطلاع كفة "الذهب" كأفضل وعاء استثماري يمكن أن يستثمر فيه المواطنون فوائضهم في 2020، فيما تباينت التوقعات بشدة حول مستقبل مبيعات العقارات، ومالت نسبيًا لعودة النشاط وانتعاش المبيعات في العام الجديد.
واعتبر غالبية المشاركين في الاستطلاع أن اللوائح الحكومية والروتين أهم التحديات التي تواجه الأعمال في مصر، وتوقعوا حصة أكبر للقطاع الخاص في الاقتصاد المصري خلال العام الجديد، واستبعدوا تباطؤ الإنتاج والطلبيات الجديدة واستمرار تراجع مؤشر مديري المشتريات للأنشطة غير النفطية.
ووضع متابعو "إيكونومي بلس" التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط في صدارة القضايا الدولية التي سيكون لها التأثير الأكبر في اقتصاد مصر عام 2020.
وتوقع المشاركون في الاستطلاع أن تشهد الأسواق نشاطًا كبيرًا خلال العام الجديد بدعم من المبادرات التي طرحها البنك المركزي لتنشيط الطلب على العقارات والاقتراض الاستهلاكي ونشاط المصانع.
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