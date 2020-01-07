شكرا لقرائتكم خبر عن الوطنية للتعليم تربح 11.6 مليون ريال بالربع الأول المنتهي في 30 نوفمبر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية للشركة الوطنية للتربية والتعليم، المُعلنة اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع في الأرباح بنسبة 1.4% خلال الربع الأول المنتهي في 30 نوفمبر من العام 2019.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 11.6 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 11.5 مليون ريال في العام الربع المنتهي في 30 نوفمبر 2018.

وأرجعت الشركة الارتفاع في الأرباح إلى ارتفاع الإيرادات خلال الربع الحالي، وانخفاض التكاليف التمويلية خلال الربع الحالي والناتج عن الإيراد المحقق من المرابحات الإسلامية. وذلك بالرغم من انخفاض المنح والإعانات الحكومية، وارتفاع مصروف الزكاة المكون خلال الربع الحالي.

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وارتفعت الإيرادات بنسبة 1.4% إلى 50.6 مليون ريال مُقابل إيرادات بلغت 49.9 مليون ريال في الربع الأول المنتهي في 30 نوفمبر 2018.

وفي المُقابل، تراجع صافي أرباح الشركة التشغيلية إلى 12.7 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 13.4 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2018.

وتجدر الإشارة إلى أن الوطنية للتربية والتعليم حققت صافي أرباح بلغ 50.4 مليون ريال خلال العام المنتهي في 31 أغسطس 2019، مقابل أرباح بلغت 48.9 مليون ريال في العام المالي المنتهي في 31 أغسطس 2018.

وأرجعت الشركة الارتفاع في الأرباح حينها إلى تحسن هامش الربحية نتيجة الانخفاض في تكلفة الإيرادات عن العام السابق، بالإضافة إلى ارتفاع الإيرادات الأخرى خلال هذا العام والناتج عن رد قيمة الفاتورة المجمعة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بدعم من مكتب تحفيز القطاع الخاص بمبلغ 2.5 مليون ريال.