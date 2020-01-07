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شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار البلاديوم تعاود الارتفاع أعلى حاجز 2000 دولار والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار البلاديوم خلال تعاملات اليوم مستعيدة التداول أعلى الحاجز النفسي الرئيسي ألفي دولار للأوقية، وذلك وسط طلب علىه كملاذ آمن بجانب الذهب والفضة.
يأتي ذلك في ظل إقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة نتيجة المخاوف الجيوسياسية السائدة بالأسواق العالمية.
ولا يزال القلق متواصلاً حيال التصعيد المتبادل بين الولايات المتحدة وإيران عقب غارة جوية أمريكية استهدفت الجنرال الإيراني "قاسم سليماني" في العراق.
وأكد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بأن بلاده سوف ترد بقوة على أي تهديد إيراني يطال مواطنا أو هدفا او مصالح تابعة للولايات المتحدة.
من جانبها، تعهدت الحكومة الإيرانية بالرد بشكل انتقامي على أمريكا وغارتها الجوية التي أدت إلى مقتل "سليماني" وسط تراشق متبادل في التصريحات من جانب مسؤولي البلدين.
وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت أسعار البلاديوم عقود تسليم مارس/آذار بحلول الساعة 14:37 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% إلى 2003.7 دولار للأوقية، وسجل المعدن أععلى سعر اليوم عند 2015 دولار وأقل سعر عند 1980.5 دولار.
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