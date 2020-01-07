شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تنخفض مجددا مع الاستمرار القلق في الأسواق والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم في ظل استمرار تركيز المستثمرين على القلق والتوترات بالشرق الأوسط نتيجة التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران.



وكان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قد هدد باستهداف وتدمير أكثر من خمسين موقع استراتيجي وثقافي وعسكري في إيران لو هاجمت الأخيرة أو هددت مواطن أو مصالح أمريكية.

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ومع ذلك، ألمح مسؤولون بوزارة الدفاع الأمريكية إلى عدم الموافقة على استهداف مواقع ثقافية إيرانية.



ويتابع المراقبون عن كثب مدى ما ستصل إليه هذه التهديدات والتصعيد في لهجة التصريحات بين الطرفين عقب مقتل الجنرال الإيراني "قاسم سليماني" في غارة جوية أمريكية أمر بها الرئيس "ترامب".



وعلى صعيد التعاملات، انخفض "داو جونز" بحلول الساعة 15:01 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% (ما يعادل 101 نقطة) إلى 28616 نقطة، وانخفض "ناسداك" بنسبة 0.1% (ما يعادل ثماني نقاط) إلى 9063 نقطة، في حين انخفض "إس أند بي 500" بنسبة 0.3% (ما يعادل 11 نقطة) إلى 3235 نقطة.