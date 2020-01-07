شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تغلق ميناء الإسكندرية لظروف الأحوال الجوية والان نبدء بالتفاصيل

قررت سلطات هيئة ميناء الإسكندرية استمرار إغلاق مينائي الإسكندرية والدخيلة بمصر أمام حركة الملاحة البحرية لليوم الثاني على التوالي نظرًا لظروف الأحوال الجوية. وأوضح المتحدث باسم الهيئة رضا الغندور في تصريح اليوم، أن قرار الغلق جاء نتيجة استمرار تجاوز سرعة الرياح وارتفاع أمواج البحر إلى المعدلات التي لا تسمح بحركة السفن بشكل آمن.

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