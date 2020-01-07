شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف البحرين يصدر صكوكاً إسلامية بـ26 مليون دينار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلن مصرف البحرين المركزي بأنه تمت تغطية الإصدار رقم 173 من صكوك التأجير الإسلامية الحكومية قصيرة الأجل بقيمة 26 مليون دينار.

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وأوضح المصرف في بيان اليوم، أن العائد المتوقع لهذه الصكوك 2.57% مساوياً للإصدار السابق بتاريخ 12 ديسمبر 2019، علما بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة 188%.

ويصدر مصرف البحرين المركزي تلك الصكوك نيابة عن حكومة مملكة البحرين وتبلغ فترة استحقاق الصكوك 182 يوماً تبدأ في 9 يناير 2020 إلى 9 يوليو 2020.

وأعلن المصرف أمس، أنه تمت تغطية الإصدار رقم 1790 من أذونات الخزانة الحكومية الشهرية البالغة قيمته 70 مليون دينار بحريني لأجل 91 يوماً.