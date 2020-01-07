شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق البحرين السيادى "ممتلكات" يعين بنوكا لإصدار صكوك دولارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عين صندوق الثروة السيادى البحرينى ممتلكات بنوكا لترتيب اجتماعات مع مستثمرى أدوات الدخل الثابت قبل الإصدار المحتمل لصكوك بالدولار الأمريكي، حسبما أظهرته وثيقة لأحد البنوك التى تقود العملية.

وقع اختيار الصندوق على سيتى وبنك الخليج الدولى واتش.اس.بي.ٍسى وبنك البحرين الوطنى وستاندرد تشارترد لترتيب الاجتماعات المقرر عقدها فى لندن وآسيا والشرق الأوسط بدءا من يوم الخميس.

وقال البيان إن إصدارا لأجل سبع سنوات قد يعقب ذلك حسبما تمليه أوضاع السوق.

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وتصبح الصفقة أول بيع دين دولى من مقترض خليجى هذا العام.

وحل الضعف بأسواق الدين الإقليمية عقب مقتل القائد العسكرى الإيرانى قاسم سليمانى فى ضربة أمريكية بطائرة مسيرة، حيث أوقدت العملية شرارة مخاوف من صراع عسكرى فى المنطقة.

لكن إصدار الصكوك قد لا يُنظر إليه كاختبار حقيقى لقدرة المقترضين الإقليميين على جذب مشترى الدين الدوليين رغم تقلبات السوق، إذ تستفيد الصكوك عموما من طلب ضخم غير ملبى من مستثمرى التمويل الإسلامى فى المنطقة.

كان صندوق ممتلكات، الحاصل على تصنيف BB- من فيتش، جمع 600 مليون دولار من بيع صكوك العام الماضي، فى عملية استقطبت طلبا بنحو أربعة مليارات دولار.