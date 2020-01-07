شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذا لتعليمات الوزير.. البدء فى إقامة مركز الخدمات البريدية بجامعة سوهاج الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنفيذا لتعليمات الدكتورعمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ تم البدء فى إقامة مركز الخدمات البريدية بمقر جامعة سوهاج الجديد لتقديم كافة الخدمات البريدية والمالية والمجتمعية المتكاملة للطلاب، والعاملين، وأعضاء هيئة التدريس والمترددين على الجامعة.

ويأتى ذلك كاستجابة سريعة ويفاءا بوعد الدكتور عمرو طلعت خلال لقائه مع اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، والدكتورأحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج أثناء زيارته لمقر جامعة سوهاج الجديد فى الأسبوع الماضي، هذا وقد تم البدء فى تنفيذ المركز الجديد فى اليوم التالى لزيارة الوزير لمحافظة سوهاج، ومن المقرر الانتهاء من اقامته خلال 3 أشهر.

Advertisements

وكان الدكتور عمرو طلعت قد قام بزيارة لمحافظة سوهاج لافتتاح وتفقد عدد من مشروعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد فى المحافظة، وشملت الزيارة لقاء الوزير مع محافظ سوهاج ورئيس جامعة سوهاج بمقر الجامعة الجديد؛ حيث تم مناقشة عدد من الموضوعات.

ووافق الدكتور عمرو طلعت خلال اللقاء على توصيل كابل الياف ضوئية الى مقر جامعة سوهاج الجديد لتقوية الاتصالات بشبكة الانترنت لدعم الاحتياجات المتزايدة للبيئة التعليمية؛ وكذلك إنشاء برج محمول لتقوية شبكات الاتصالات؛ ومركز للخدمات البريدية داخل الجامعة، بالإضافة إلى إنشاء معمل خاص بالشبكات لكلية حاسبات والمعلومات بالجامعة.

كما شهدت الزيارة تفقد مجمع الإبداع التكنولوجى الذى تم إنشاؤه داخل مقر جامعة سوهاج الجديد، وكذلك لقاء مفتوح مع طلبة كلية الحاسبات والمعلومات والمتدربين من الملتحقين بالمنح التدريبية التى يقدمها معهد تكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع جامعة سوهاج.