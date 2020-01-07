شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم السعودية تتحول للمنطقة الحمراء بختام التعاملات بضغوط هبوط "أرامكو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحول المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، للمنطقة الحمراء بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بعد تراجعه بنسبة 0.09% خاسراً 7.16 نقطة ليغلق عند مستوى 8198.97 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 06% خاسراً 39.43 نقطة ليغلق عند مستوى 6512.87 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات، 143.5 مليون سهم بقيمة 3.7 مليار ريال، وارتفعت أسهم 96 شركة، فيما تراجعت 85 شركة.

وتراجع 13 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع المرافق العامة بنسبة 1.10%، أعقبه قطاع الأدوية بنسبة 0.74%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.51%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.44%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.36%، تلاه قطاع الطاقة بنسبة 0.34%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.33%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.32%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.31%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.10%.

وجاء سهم "عسير" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 7.25%، ثم مجموعة فتيحى نسبة 5.22%، ثم شمس بنسبة 5.02%، فيما تصدر سهم "أليانز إس إف" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 4.51% ثم الأسماك بنسبة 3.74%، ثم أنعام القابضة بنسبة 2.82%.

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وتصدر سهم أرامكو قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة بحجم تداول بلغ 11.5 مليون ورقة مالية بقيمة 394.8 مليون ريال.

وفى سياق متصل أعلنت شركة الزيت العربية السعودية- (أرامكو السعودية)، عن استلام إشعار إلحاقى من شركة جولدمان ساكس العربية السعودية، مدير الاستقرار السعري، فيما يخص الطرح العام الأولى من أسهم المصدر الذى يتضمن الإعلان الرابع خلال مدة الاستقرار السعرى.

وفى سياق آخر أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)، عن إضافة الوحدات المكتتب بها فى صندوق الراجحى ريت، على حسابات المركز للمساهمين المستحقين اليوم الثلاثاء، حسب الوحدات المخصصة لكل مكتتب.