شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يواصل التراجع قبيل بيانات المخزونات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ظلت أسعار النفط العالمية على تراجعها مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الثلاثاء لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوياتها فى عدة شهور والمسجلة فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، بالإضافة إلى تقييم المتعاملون لمخاطر تعطل الإمدادات من منطقة الخليج العربي ، فى أعقاب مقتل قائد عسكري إيراني كبير فى عملية عسكرية للجيش الأمريكي ،يأتي هذا قبيل صدور بيانات أولية عن مخزونات الخام التجارية فى الولايات المتحدة.

تراجع الخام الأمريكي إلى مستوي 62.34$ ، من مستوى الافتتاح عند 62.80$، و سجل أعلى مستوي عند 63.13$ ،وانخفض خام برنت إلى مستوي 67.88$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 68.39$ ، وسجل أعلى مستوي عند 68.72$.

عند تسوية الأسعار يوم الاثنين ،فقد الخام الأمريكي نسبة 0.4% ،بعدما سجل فى وقت سابق أعلى مستوى فى تسعة أشهر عند 64.69$ للبرميل ،وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.3% ، بعدما سجلت أعلى مستوى فى ثمانية أشهر عند 70.72$ للبرميل.

وحققت أسعار النفط يوم الجمعة ،أكبر مكسب بالنسبة المئوية فى نحو شهرين ، بعد الإعلان عن مقتل القائد العسكري الإيراني البارز " قاسم سليماني" فى غارة جوية أمريكية على مطار بغداد.

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وبخلاف عمليات التصحيح وجني الأرباح ،يقيم المتعاملون حاليا مخاطر تعطل إمدادات النفط من منطقة الخليج العربي "أكبر منطقة للإنتاج فى العالم" ،حيث يري الخبراء اعتماد الاقتصاد الإيراني كثيرا على صادرات النفط المستمرة ،وستعرض مصالحها لإضرار بالغة إذا ما حاولت إغلاق مضيق هرمز.

الجدير بالذكر إن هذا مضيق هرمز يمر من خلاله حوالي 20% من إجمالي إنتاج النفط فى العالم إلى الأسواق الدولية.

وقالت مجموعة "أوراسيا" الاستشارية إن من المرجح أن تركز إيران بشكل أضيق على الأهداف العسكرية الأمريكية بدلا من أهداف الطاقة.

تصدر فى وقت لاحق اليوم بيانات أولية عن مخزونات الخام فى الولايات المتحدة يصدرها معهد البترول الأمريكي ،وسط توقعات انخفاض المخزونات للأسبوع الثالث على التوالي ، و تصدر غدا الأربعاء البيانات الرسمية عن طريق وكالة الطاقة الأمريكية.