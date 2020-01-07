شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يستأنف مكاسبه قبيل بيانات قطاع الخدمات الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية،ليستأنف مكاسبه التي توقفت مؤقتا بالأمس ، مع تحسن شهية المخاطرة نسبيا لدى المستثمرين ، فى ظل انحسار مخاوف تفاقم التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات هامة عن قطاع الخدمات الأمريكي خلال كانون الأول/ديسمبر.

ارتفع مؤشر الدولار بأكثر من 0.2 % إلى مستوى 96.83 نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 96.65 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 96.62 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس ، منخفضا بنسبة 0.3% ، فى أول خسارة خلال الثلاث أيام الأخيرة ، بفعل عزوف المستثمرين عن المخاطرة فى العملات ذات العائد المرتفع ،بالإضافة إلى بيانات سلبية عن قطاع الصناعات التحويلية فى الولايات المتحدة.

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انحسرت نسبيا مخاوف تفاقم التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران ، نتيجة عدم وجود تصعيد جديد بين الطرفين ،وفى ظل تكهنات قوية بعدم تطور الصراع الحالي إلى حدوث مواجهات عسكرية فى منطقة الشرق الأوسط.

وترددت أنباء عن قيام الولايات المتحدة بسحب قواتها العسكرية من العراق ،غير أن وزير الدفاع الأمريكي "مارك إسبير" نفي حدوث هذا الأمر ،وقال لا يوجد قرار بمغادرة القوات الأمريكية من بغداد.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم بيانات هامة من الولايات المتحدة ،عن قطاع الخدمات أحد أهم القطاعات المكونة للاقتصاد الأكبر فى العالم ،توفر تلك البيانات أدلة قوية حول مدى متانة مسار نمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الرابع 2019.

تصدر بحلول الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش قراءة مؤشر معهد التزويد الخدمي المتوقع مستوي 54.5 نقطة خلال كانون الأول/ديسمبر من مستوى 53.9 نقطة فى تشرين الثاني/نوفمبر.