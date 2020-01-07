مايكروسوفت ينقذ نفسه من الخسائر – تحليل – 07-01-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل سهم مايكروسوفت (MSFT) لأدنى سعر له في آخر جلساته عند 156.51، ارتد منه ارتفاعاً ليحول خسائره تلك إلى أرباح في نهاية التداولات، ليغلق على ارتفاع بلغت نسبته 0.26% بما يعادل 0.41 نقطة، ليستقر عند سعر 159.03 دولار، في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى البعيد بمحاذاة خط ميل كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.
لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 160.30، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 166.35.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد
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