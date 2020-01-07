ماكدونالدز يستعيد تعافيه – تحليل – 07-01-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم ماكدونالدز (MCD) الارتفاع في آخر جلساته، ليحقق أرباحاً قوية بلغت نسبتها 1.12% بما يعادل 2.25 نقطة، ليستقر السهم عند سعر 202.33 دولار، ويأتي ارتفاع السهم بدعم إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصوله لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وفي ظل تأثره باختراق خط اتجاه تصحيحي هابط في وقت سابق على المدى القصير.
لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 197.88، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 205.01.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد
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