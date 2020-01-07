شكرا لقرائتكم خبر عن هاني ويل محاط بالإشارات الإيجابية رغم انخفاضه – تحليل – 07-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم هاني ويل (HON) في آخر جلساته، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى البعيد بمحاذاة خط ميل، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل السهم بهذا الانخفاض خسائر بلغت نسبتها -0.75% بما يعادل -1.35 نقطة ليستقر عند سعر 177.51 دولار، ليستند بهذا الانخفاض إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، في محاولة لاكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي الذي قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 182.58، بشرط ثبات مستوى الدعم 173.95.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه