شكرا لقرائتكم خبر عن إكسون موبيل يعاود الارتفاع – تحليل – 07-01-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم إكسون موبيل (XOM) الارتفاع في آخر جلساته، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 0.77% بما يعادل 0.54 نقطة، ليستقر عند سعر 70.87 دولار، ويأتي ارتفاع السهم وسط تأثره باختراق خط اتجاه رئيسي هابط في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع استفادته بالدعم الإيجابي المقدم من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 70.00، ليستهدف مستوى المقاومة 73.10.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد