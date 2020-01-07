ديزني بمنطقة مقاومة محورية – تحليل – 07-01-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم ديزني (DIS) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليسجل خسائر جديدة بلغت نسبتها -0.58% بما يعادل -0.85 نقطة، ليستقر السهم عند سعر 145.65 دولار، ليظل السهم بذلك مستنداً لمستوى الدعم المحوري 145.40، بالتزامن مع استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحاول السهم بذلك اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى البعيد، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.
لهذا تشير توقعاتنا إلى عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 145.65، ليستهدف مستوى المقاومة 152.80.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه
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