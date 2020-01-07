تراجع أسعار النفط بعد ارتفاعها في الأيام السابقة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - مصفاة نفط

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الثلاثاء بعد ارتفاعها في الأيام الماضية على خلفية تصاعد التوتر في الشرق الأوسط بعد مقتل الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في قصف جوي أمريكي استهدف سيارته في العاصمة العراقية بغداد فجر يوم الجمعة الماضي.

وتراجعت أسعار التعاقدات الآجلة للنفط في تعاملات صباح اليوم الثلاثاء في بورصة لندن للسلع بعد يومين من الارتفاع الكبير ليقترب سعر خام برنت من مستوى 70 دولار للبرميل لأول مرة منذ أيلول/سبتمبر الماضي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه في حين ذكرت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية الإيرانية إن هناك 13 سيناريو مختلف للرد على مقتل سليماني، وفي حين أمر البيت الأبيض الأمريكي بنشر المزيد من القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، فإن المخاوف المباشرة من تدهور الموقف تراجعت مع هدوء الأوضاع على الأرض.

Advertisements

وتراجع سعر خام برنت وهو الخام القياسي لأسواق النفط الدولية بمقدار 48 سنت أي بنسبة 7ر0% إلى 43ر68 دولار للبرميل تسليم آذار/مارس المقبل في ساعات الصباح الأولى اليوم. وكان الخام قد أنهى تعاملات أمس بارتفاع نسبته 5ر0% بعد ارتفاع وصل إلى 1ر3% خلال تعاملات أمس ليتجاوز لفترة من الوقت حاجز 70 دولار للبرميل.

كما تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بمقدار 40 سنت أي بنسبة 6ر0% إلى 87ر62 دولار للبرميل في تعاملات بورصة نيويورك للسلع اليوم.