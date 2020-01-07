شكرا لقرائتكم خبر عن أدنوك الإماراتية تحدد سعر ديسمبر لخام مربان عند 69.25 دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) اليوم الثلاثاء إنها حددت بأثر رجعي سعر البيع الرسمي لشحنات ديسمبر من خامها القياسي مربان عند69.25 دولار للبرميل. وفيما يلي جدول بأحدث أسعار البيع الرسمية بالدولار للبرميل: ديسمبر نوفمبر التغير Advertisements مربان 69.25 66.60 +2.65 أم اللولو 69.55 66.90 +2.65 داس 68.55 65.90 +2.65 زاكوم العلوي 68.25 65.10 +3.15

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أدنوك الإماراتية تحدد سعر ديسمبر لخام مربان عند 69.25 دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.