شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تسمح لبنك الصين بفتح فرع في المملكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية اليوم الثلاثاء إن مجلس الوزراء وافق على الترخيص لبنك الصين المحدود بفتح فرع له في المملكة. ينضم بنك الصين بذلك إلى مجموعة من الشركات الصينية التي تتوسع في السعودية، وقبل أربع سنوات تقريبا، دشن البنك الصناعي والتجاري الصيني، أكبر بنك في العالم من حيث الأصول، أول فروعه في الرياض. ولبكين روابط وثيقة مع السعودية أكبر موردي النفط لها.

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