شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 07-01-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بسلبية ملحوظة ليتحرك دون حاجز 0.6900 الآن، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط خلال الجلسات القادمة، والذي تتواجد أهدافه التالية عند 0.6870 ثم 0.6790، مع الانتباه إلى أن الثبات دون 0.7015 مهم لتحقيق الأهداف المقترحة.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6870 والمقاومة 0.6980
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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