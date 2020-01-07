شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 07-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهر سعر النفط بعض الميل الصاعد الطفيف ليختبر حاجز 63.00 هذا الصباح، لكن بما أن السعر دون 63.40، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى قائمة لهذا اليوم، حيث إن اختراق هذا المستوى سيدفع السعر لتحقيق مكاسب جديدة تصل إلى 66.60، بينما يتواجد هدفنا السلبي الرئيسي عند 60.90.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 60.90 والمقاومة 63.40

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط