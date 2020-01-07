شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 07-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب سعر الفضة حول خط الاتجاه اللحظي الصاعد، ونلاحظ أن مؤشر ستوكاستيك يتقاطع بشكل إيجابي الآن ليدعم فرص استئناف الاتجاه الصاعد المتوقع للفترة القادمة، والذي تبدأ أهدافه باختراق مستوى 18.38 للاندفاع نحو 18.80 كمحطة رئيسية تالية، مع التذكير بأن استمرار الارتفاع المتوقع يتطلب الثبات فوق 17.60.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 17.90 والمقاومة 18.40

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بشكل إجمالي