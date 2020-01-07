شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 07-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف سعر الذهب تداولاته الإيجابية بعد الارتكاز على مستوى 1556.70، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً بقية اليوم، تدعمه الإشارة الإيجابية التي يقدّمها مؤشر ستوكاستيك الآن، بانتظار زيارة مستوى 1617.00 كهدف رئيسي تالي، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 1556.70 لاستمرار الارتفاع المتوقع.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1550.00 والمقاومة 1580.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد