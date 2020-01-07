شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 07-01-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار قرب مستوى 1.3150 ولا يزال فوقه حتى الآن، بينما يبدأ مؤشر ستوكاستيك بالتخلص من عزمه السلبي، بانتظار الحصول على حافز إيجابي يساهم بدفع السعر لاستئناف الاتجاه الصاعد المتوقع لهذا اليوم، والذي يستهدف مستويات 1.3280 ثم 1.3355 كمحطات رئيسية تالية، بينما يشترط تحقيقها الثبات فوق مستوى 1.3150.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3100 والمقاومة 1.3270
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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